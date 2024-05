 Al Bano compie 81 anni, gli auguri di Romina Power

Al Bano il 20 maggio festeggia il suo 81esimo compleanno, e l'ex moglie Romina Power gli ha dedicato dolci parole sui social.

"Auguro ad Albano un felice compleanno e ogni bene sia oggi che sempre", ha scritto la cantante e attrice, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni suoi scatti amarcord.

Romina Power e Al Bano parlano del loro rapporto a Verissimo

Romina Power - che con Al Bano ha avuto quattro figli: Ylenia, nata nel 1970 e misteriosamente scomparsa nel 1994, Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Jr. (1987) - ospite a Verissimo, aveva parlato del suo attuale rapporto con l'ex marito.

"Al Bano da giovane aveva il suo fascino e noi eravamo molto innamorati: per amore mi sono trasferita da Hollywood a Cellino San Marco", aveva detto Romina, che era convolata a nozze con il cantante nel 1970 per poi separarsi nel 1999.

"Quando c'è un feeling tra due persone è difficile che sparisca completamente. Tra noi c'è stato tanto amore, quindi qualcosa rimane. Ora siamo dei 'nemici pacifici': ci siamo stancati di litigare e siamo in pace", aveva aggiunto la cantante.

"Tra me e Romina c’è sempre la voglia di 'punzecchiarci' ma c'è anche alchimia sul palco. Non sono capace a rompere definitamente i rapporti, per me la famiglia è sacra e con Romina ho avuto quattro figli straordinari", aveva raccontato a Silvia Toffanin, invece, Al Bano, che da questa sera, lunedì 20 maggio, farà parte su Canale 5 della giuria di Io Canto Family.