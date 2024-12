Alba Parietti travolta sulle piste da sci: "Grazie per il vostro affetto"

Alba Parietti è stata vittima di un incidente sulle piste da sci, incidente che le ha causato un trauma al ginocchio e una micro frattura al piatto tibiale diagnosticata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta, dove la conduttrice si è recata per farsi visitare.

"Durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote", scrive Alba Parietti in un lungo post su Instagram nel quale spiega l'accaduto.

Nel racconto condiviso sui social, la conduttrice, 63 anni, coglie l'occasione di elogiare la sanità pubblica italiana e di ringraziare l'equipe medica che l'ha assistita e i fan per il supporto: "Grazie a tutti voi che vi siete preoccupati per me. È una micro frattura al piatto tibiale. Grazie per l’affetto ricevuto da voi oggi".