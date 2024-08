A pochi giorni dalla scomparsa di Alain Delon, arriva sui social il ricordo, commosso, del figlio Anthony. "Il bambino non dimentica mai, perché continua a vivere in noi fino al nostro ultimo respiro", sono le parole che Anthony Delon ha dedicato al padre insieme a una serie di scatti amarcord. Tra le foto anche una dedica, scritta a mano, da Alain per il figlio.

Lo scorso 18 agosto sono stati proprio i figli del grande attore francese ad annunciare la scomparsa del padre. "Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al (suo cane) Loubo sono profondamente addolorati nell'annunciare la morte del loro padre. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dall'affetto dei suoi tre figli e della sua famiglia. La famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento di lutto estremamente doloroso", hanno scritto i figli di Alain Delon in una nota affidata all'Afp.

Anthony Delon è nato nel 1964 dal matrimonio di Alain e Nathalie Delon. Ospite a Verissimo, Anthony aveva parlato del rapporto - non sempre semplice - con il padre: "Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio”.

Tornato a Verissimo per parlare delle condizioni di salute ed emotive del padre, Anthony aveva detto di vedere regolarmente Alain: "Ci vediamo circa tre volte a settimana: vado a trovarlo in campagna".