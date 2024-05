Al Bano a Verissimo: "Essere padre è una gioia"

Ospite a Verissimo insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Al Bano si racconta e si sofferma sul suo ruolo di genitore. "Essere padre è una gioia. Sono orgoglioso, attento, non mi lascio coinvolgere troppo ma tantissimo", ha esordito il cantante di Cellino San Marco. E prosegue: "Io penso che nel Sud Italia il mestiere di padre si imparava già da piccoli, perché c'era una società dedita al lavoro nei campi, dove i bambini grandi dovevano pensare ai più piccoli. Quando ho avuto loro è stato come se li avessi avuti da sempre". Al Bano, 81 anni il prossimo 20 maggio, si è quindi concentrato sull'impegno messo in campo per proteggere i suoi figli dal clamore mediatico, riflettendo anche sul ruolo giocato dalla musica. A questo proposito, il cantante ha voluto ricordare con Silvia Toffanin i primi brani incisi dalla figlia Jasmine a sua totale insaputa, rivelando anche l'interesse della ragazza per la musica di Justin Bieber.