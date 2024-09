Addio a Totò Schillaci, ex campione delle Notti Magiche di Italia '90

Totò Schillaci esulta dopo un gol ai Mondiali di Italia '90

Totò Schillaci, ex attaccante di Juventus e Inter e capocannoniere dei Mondiali di Italia '90, è morto a Palermo all'età di 59 anni.

All'anagrafe Salvatore Schillaci, nasce l'1 dicembre 1964 in una borgata di Palermo, al civico 19, il numero che poi diventerà quello della sua maglia. Inizia a giocare a calcio a 11 anni e sette anni dopo, al Messina, inizia a mostrare il suo talento sportivo.

Nel 1989 viene ingaggiato dalla Juventus, occasione che gli permette di esordire in Serie A. Nel 1992 passa all'Inter giocando per due stagioni.

Le prestazioni mostrate sul campo lo portano a entrare anche nella Nazionale: nel 1990 si svolge il Mondiale Italia '90, dove gli azzurri giocano in casa. Totò Schillaci regala agli italiani delle vere Notti Magiche con i suoi 6 gol in 7 partite ed entra nella storia del calcio italiano: si aggiudica il titolo di capocannoniere e viene considerato il miglior giocatore della competizione.

Schillaci si era sposato due volte e ha avuto tre figli: Jessica, Mattia e Nicole. Ospite a Verissimo nel 2022, Totò Schillaci aveva parlato della sua famiglia: "I miei figli sono la mia vita. Sicuramente non sono stato presente fisicamente perché il lavoro mi chiedeva di stare sempre fuori, però loro sono cresciuti sani e questo è anche merito delle mie ex che, nonostante la separazione, hanno continuato a dare un futuro ai miei figli sempre brillante".

Nell'ultimo periodo l'ex calciatore lottava contro un tumore al colon e, da qualche settimana, era ricoverato in ospedale. Dopo che le sue condizioni si sono aggravate, si è spento la mattina del 18 settembre.