Addio a Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci

Carla Fracci e Beppe Menegatti

Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci, è morto a Roma all'età di 95 anni.

All'anagrafe Giuseppe Menegatti, nato a Firenze il 6 settembre 1929, ha esordito come assistente di Luchino Visconti, per poi lavorare con altri grandi nomi come Vittorio De Sica e la moglie Carla Fracci, di cui ha curato tantissimi spettacoli.

I due si sono conosciuti negli anni '50 e si sono sposati dopo 9 anni di fidanzamento nel 1964. Ospite a Verissimo, Carla Fracci aveva parlato di Beppe Menegatti e aveva ripercorso i primi anni insieme. "Ci siamo conosciuti alla Scala, lui però era fidanzato con un'attrice importante, poi non so cosa è successo, sai come sono i ragazzi quando si incontrano".

"Ci siamo sposati dopo nove anni perché io ero sempre invitata all'estero e scadevano le carte", aveva spiegato la grande ballerina.

Nel 1969 sono diventati genitori di Francesco: "Ha due bellissimi figli, due nipoti che adoro", ricordava Fracci a Verissimo. "Questa è la vita che continua. Questa è la ragione vera e importante degli affetti".

Dopo 57 anni di matrimonio, la ballerina si è spenta il 27 maggio 2021: il regista è stato al suo fianco fino alla fine, ha tenuto la sua mano nel corso della malattia e fino alla sua scomparsa nella loro casa a Milano.

Negli scorsi giorni Beppe Menegatti è stato ricoverato in ospedale e trasferito in un hospice, per poi passare a miglior vita.