Da Michelle Hunziker a Fiorella Mannoia, ripercorriamo i messaggi che le Vip hanno condiviso in occasione della Giornata internazionale della donna 2024

Da Michelle Hunziker a Fiorella Mannoia: tante Vip hanno voluto celebrare l'8 marzo condividendo sui social messaggi di rivolti alle donne.

"Delicatamente. Siamo come fiori da cogliere e amare. Non solo oggi. Auguri ad ognuna di noi", ha scritto Cristina Chiabotto.

"A noi. Per sempre", ha scritto Sabrina Ferilli. Fiorella Mannoia ha detto in un video: "Buon 8 marzo, sorelle. Che sia 8 marzo tutti i giorni però, non un solo giorno all'anno. La strada è ancora molto lunga, ma insieme ce la possiamo fare".

Nel video sopra, i messaggi delle Vip in occasione dell'8 marzo.