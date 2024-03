Vanina - Un vicequestore a Catania, ottimo esordio

L'episodio in onda mercoledì 27 marzo è leader assoluto della prima serata con 3.308.000 spettatori e il 19.34% di share

Ottimo esordio su Canale 5 per Vanina - Un vicequestore a Catania: la serie che vede protagonista Giusy Buscemi, con la partecipazione di Giorgio Marchesi, è leader assoluta della prima serata con 3.308.000 spettatori (3.708.000 nella fascia di prime-time) e il 19.34% di share (20.15% sul pubblico attivo).

La fiction in quattro puntate, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi editore e scritta da Leonardo Marini, coprodotta da RTI e Palomar e diretta da Davide Marengo, ha toccato picchi di 3.908.000 di spettatori e del 23.49% di share.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Vanina - Un vicequestore a Catania è un grande sì. Super-risultato sia dal punto di vista editoriale sia per gli ottimi ascolti tv. Vanina è una produzione di altissima qualità che è riuscita a dar vita con successo alla protagonista dei best seller di Cristina Cassar Scalia, regalando ai telespettatori un nuovo personaggio femminile forte e affascinante. Ringrazio la Direzione Fiction Mediaset, Carlo Degli Esposti e tutta la produzione Palomar, Leonardo Marini, il regista Davide Marengo, tutto il cast e, in particolare, la bravissima protagonista, Giusy Buscemi, al suo debutto su Canale 5. Bravi!".

In alto, è possibile rivedere la prima puntata in streaming: Vanina Guarrasi, vicequestore, indaga sul ritrovamento di alcune pillole nelle vaschette di una famosa gelateria, un fatto che si rivela essere la premessa di un delitto. Anche la vita privata di Vanina assomiglia a un rompicapo: da un lato c'è Manfredi, medico che prova a fare breccia nel suo cuore. Dall'altro il magistrato antimafia Paolo Malfitano, il grande amore della sua vita, che però lei sembra volersi lasciare alle spalle.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE