L'ultima puntata di Una nuova vita, la nuova serie con protagonista Anna Valle, andrà in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni del finale di Una nuova vita.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.
Umberto viene arrestato con l'accusa di omicidio, ma sarà davvero lui l'assassino? Un testimone lo incastra, ma Vittoria non è convinta che quella sia la verità.
