La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 22 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir e Akif litigano e il ragazzo restituisce il denaro ricevuto dalla zia, accusando l'imprenditore di aver trascurato la sicurezza di suo padre Veli.
Nel frattempo, un violento temporale allaga il pollaio, lasciando i ragazzi al gelo e senza un letto.
Due operai possiedono un video che ritrae la lite tra Akif e Veli.
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