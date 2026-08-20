Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

A scuola, Melisa, in preda all’ansia, cerca di scoprire da Doruk cosa sia successo con Akif, ma lui la tranquillizza senza rivelarle nulla.

Nel frattempo, a casa di Nebahat, Sengul le confida che Doruk ha dormito da loro, e la donna le chiede di mandarlo via. Talya tenta invano di riavvicinarsi a Mazlum.

Melisa si scusa con Kadir per aver avuto dei dubbi su di lui e Cemile, e i due si riavvicinano.



Orhan ottiene finalmente il reintegro a scuola. Aybike e Berk cercano di vivere la loro relazione con serenità, ma sono preoccupati per le possibili conseguenze del ritorno di Orhan nell’istituto.

Doruk si confronta con il difficile rapporto con la sua famiglia e con il peso della scoperta che Kaan è suo fratello. Pur diffidando di lui, accetta di ascoltarlo, mentre Kaan cerca di avvicinarsi anche ad Akif. Costretto a lasciare casa, Doruk trova rifugio dagli Eren, ma la madre si oppone alla sua presenza vicino ad Asiye.

Grazie all’astuzia di Ogulcan, il ragazzo si trasferisce in una tenda montata in giardino, trasformando la situazione in una piccola avventura condivisa con gli amici. Tra Doruk e Asiye riaffiorano sentimenti mai completamente sopiti.



Nel frattempo, Sengül inaugura con successo la sua attività e scopre che Akif ha fatto visita a Suzan, inquilina di Hatice. Ömer, invece, riceve da un musicista una lezione che accende in lui il sogno di diventare batterista. Ogulcan offre il proprio sostegno economico a Doruk.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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