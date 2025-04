Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 28 al 4 maggio

Zelis racconta a tutti di essere stata minacciata da due uomini che hanno rapito il piccolo Can.

Oylum scopre che Mualla, oltre ad aver fatto rapire il figlio, ha deciso di cambiare il nome del bambino. Non sapendo più cosa fare, la ragazza rilascia un'intervista contro la suocera. Oylum rivela a Tolga di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik. Con l'aiuto di Ipek e Azra, Serra organizza una cena romantica tra Selin e Tolga.

Tolga confida a Oltan che il suo matrimonio è infelice e il padre si infuria dicendogli di lasciar perdere Oylum.

