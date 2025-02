Tradimento, le trame della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento: le anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo

Ozan resta colpito dalla bellezza di una ragazza che vede in un bar. Più tardi, insieme a Mesut, la nota mentre si dirige verso la barca di Oltan.

Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per la morte della moglie, suicidatasi quattordici anni prima dopo essere stata ingiustamente accusata di tradimento.

Yesim, non riuscendo a contattare la babysitter, torna a Istanbul e scopre che sua figlia è scomparsa insieme ai suoi documenti. Grazie a un video di sorveglianza, vede che la bambina è con Umit, che viene poi arrestato.

Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare casa di Yesim e ne rimane turbato. Intanto, Tolga mostra a Guzide e agli altri le immagini della stazione il giorno della morte di Burcu, che sembrano incriminare Yesim.

Oylum e Tolga ricattano Yesim affinché ritiri la denuncia contro Umit, ottenendone il rilascio. Tarik, dopo aver scoperto che la figlia è stata portata a casa di Guzide e si è sentita male, affronta Yesim, che confessa di aver ucciso Burcu. Nel frattempo, Oylum e Tolga decidono di sposarsi, ma temono la reazione di Guzide.

