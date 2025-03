Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 24 al 30 marzo durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento: le anticipazioni dal 24 al 30 marzo

Tarik si risveglia in ospedale e Yesim, fingendosi preoccupata, cerca di convincerlo che Guzide ha tentato di avvelenarlo. Confuso, Tarik non sa a chi credere. Nel frattempo, Volkan interroga Sezai sul traffico di droga, ma quest’ultimo sospetta che sia una spia e lo allontana.

Dopo un acceso confronto con Tolga su Ozan, Oltan decide di sfrattare l’azienda informatica del figlio. La tensione tra loro cresce e il rapporto si spezza definitivamente. Intanto, Selin si presenta senza invito a casa di Tolga, dove il team sta preparando una presentazione, causando disagio.

Oylum continua a frequentare Behram nonostante il disaccordo di Guzide. Behram la sorprende con un concerto privato della sua band preferita. Nel frattempo, Yesim convince Tarik a denunciare Guzide e ordina a Ilknur di nascondere le prove nella casa del giudice.

La polizia perquisisce la casa di Guzide per trovare il farmaco incriminato, ma non scopre nulla. Intanto, Tarik sta per essere dimesso, ma Yesim inventa una scusa per trattenerlo in ospedale. Nel frattempo, Oylum comunica a Behram di essere incinta, ma vuole abortire nonostante lui la supplichi di sposarlo.

Tarik trova il flacone sospetto a casa sua e lo affida a Omer per le analisi. Zeynep aveva visto Ilknur nasconderlo in casa di Guzide e, con l’aiuto di Umit, lo ha riportato da Tarik.

