Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 14 al 20 aprile durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 14 al 20 aprile

Guzide affronta Behram per il comportamento di sua madre, scoprendo che Mualla ha solo cercato di mediare tra lei e Tarik.

Yesim ottiene la libertà grazie a Tarik, che ritira la denuncia, ma le impone di stare lontana da Oyku.

Guzide si chiarisce con Sezai, spiegandogli che non può tornare con Tarik, non per l'interesse verso un altro uomo, ma per ciò che lui le ha fatto.

Mentre Ozan e Zelis si sposano in segreto, Yesim partecipa a un programma televisivo per chiedere a Tarik di restituirle Oyku.

