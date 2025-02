Tradimento, le trame della settimana dal 10 al 16 febbraio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 10 al 16 febbraio durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Dal 5 febbraio, Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 10 al 16 febbraio

Guzide scopre le bugie di Oylum e, sentendosi tradita, la ripudia. Yesim assiste soddisfatta alla scena. Oylum si rifugia da Selin, Tolga e Ozan, ma il rifiuto di sua madre di parlarle la getta nello sconforto.

Tarik, venuto a sapere che Yesim ha scoperto la verità da Berrin, la lascia definitivamente e le nega la possibilità di vedere Oyku.

Yesim, furiosa, trama vendetta. Oylum affronta Yesim e la aggredisce, intimandole di smettere di tormentare Guzide.

Tarik, cedendo alle richieste della figlia, riporta Oyku da Yesim ma le comunica che non comprerà più una nuova casa per lei.

Oylum viene quasi investita e minacciata con una pistola, ma viene salvata da Behram, un giovane che le offre il suo aiuto.

Nel frattempo, Sezai scopre che Tarik possiede un patrimonio nascosto di 20 milioni di dollari e informa Guzide, che decide di assumere l’avvocato Elmas Heves per la causa di divorzio.

Oyku, sconvolta dai litigi tra i genitori, fugge di casa. Yesim, disperata, denuncia la scomparsa, ma Tarik ritira la denuncia convinto sia una messinscena.

