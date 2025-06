Pubblichiamo l’intervista che Yusuf Çim, l'attore che interpreta Ozan in Tradimento, ha rilasciato in esclusiva a Dreamers Magazine, il mensile dedicato ai protagonisti delle serie turche più amate. Per altri contenuti il nuovo numero ti aspetta in edicola oppure su dreamersmagazine.mediaset.it

Calmo, pacato, onesto ma con una grande voglia di dimostrare alla famiglia il proprio valore. Ozan è tra i personaggi più sfaccettati e complessi di Tradimento, ed è proprio questo “multiverso interiore ” che ha subito affascinato il suo interprete Yusuf Çim. D’altronde Yusuf, a differenza di Ozan, è nato e cresciuto in una famiglia perfetta e, come lo stesso attore ha sottolineato, "immedesimarmi in lui è stato complicato".

La curiosità verso il suo personaggio non è l ’unico dettaglio, seppur non trascurabile, che ha reso Çim onorato di far parte del cast di Tradimento. Il trentaquattrenne ci ha raccontato di aver studiato proprio nella scuola di recitazione di Vahide Perçin. "A quel tempo, le lezioni erano tenute da altri stimati insegnanti, quindi non ci eravamo mai incontrati", ha sottolineato l ’attore, "Anche per questo, quando ho scoperto che Vahide in persona avrebbe interpretato mia madre nella serie, ne sono stato felicissimo. Recitare con lei nel ruolo di madre e figlio è stata un’esperienza incredibile. Non ha mai smesso di supportarmi ed è diventata sia una madre che una mentore per me".

Ma se Vahide è diventata per Yusuf una seconda madre, l ’attrice Feyza Sevil Güngör è per lui una sorella: "Ci siamo divertiti molto durante le riprese e siamo diventati buoni amici anche fuori dal lavoro".

Yusuf, quando hai letto per la prima volta il copione di Tradimento cosa ti ha affascinato di più della personalità di Ozan? "Il fatto che in realtà sia un ragazzo alla base onesto e rispettabile. Il suo unico obiettivo era dimostrare il proprio valore alla famiglia, ma purtroppo ha dovuto affrontare le conseguenze degli errori commessi durante questo percorso".

Proprio in virtù delle conseguenze che sta affrontando, c’è stata una scena che hai trovato emotivamente complessa? "In realtà Ozan ha un atteggiamento generalmente calmo, quindi non ho avuto molte difficoltà nelle scene. Tuttavia, il confronto con suo padre sul bordo della scogliera è stato particolarmente intenso. In quel momento, Ozan sembrava un bambino dal cuore spezzato che non riusciva a credere a ciò che suo padre aveva fatto. Sentire e vivere quell'emozione mi ha profondamente colpito”.

Caratterialmente tu e Ozan siete simili? "Mi rivedo molto nel senso di giustizia ed empatia di Ozan. Ma, a differenza sua, non prendo decisioni impulsive. Sono più cauto e metodico".

In diverse interviste hai sottolineato che vieni da una famiglia estremamente unita . Come reagiresti se tutto crollasse, come è successo a Ozan? "Effettivamente ritrovarsi in una situazione come quella della famiglia Yenersoy è impensabile per noi. Non ero abituato alle emozioni che Ozan ha vissuto, quindi immedesimarmi in lui è stato complicato. Se fosse successo a me, non credo che avrei reagito con la stessa calma e compostezza".

Qual è il tuo ricordo d’infanzia più prezioso? "Da bambino, la mia scuola organizzò un viaggio in campeggio in Marocco. È stato il mio primo viaggio all’estero e la prima volta che viaggiavo senza la mia famiglia. Ero incredibilmente emozionato, e il Marocco mi è sembrato davvero un luogo magico".

In Tradimento hai avuto il privilegio di recitare al fianco di una grandissima attrice come Vahide Perçin. "Vi racconto un aneddoto: quando ho deciso di intraprendere la carriera di attore, ho iniziato proprio a formarmi nella scuola di Vahide Perçin. A quel tempo, le lezioni erano tenute da altri stimati insegnanti, quindi non ci eravamo mai incontrati. Anche per questo, quando ho scoperto che avrebbe interpretato mia madre nella serie, ne s ono stato felicissimo. Recitare con lei nel ruolo di madre e figlio è stata un’esperienza incredibile. Non ha mai smesso di supportarmi ed è diventata sia una madre che una mentore per me”.

Anche con tua “sorella” Feyza è nato un rapporto fraterno? "Direi proprio di sì . Ci siamo divertiti molto durante le ri prese e siamo diventati buoni amici anche fuori dal lavoro".

Hai lavorato anche come conduttore televisivo. Che esperienza è stata? "Presentare è stata un’esperienza divertente, ma molto più difficile di quanto sembri. Richiede una preparazione e una conoscenza approfondite".

Replicheresti questa avventura? "Se avessi un'altra opportunità sì: mi piacerebbe provare a condurre documentari o programmi per bambini".

Sei anche un filantropo. Ad esempio, hai partecipato a progetti di aiuto per i giovani con sindrome di Down. "I bambini con sindrome di Down e con bisogni speciali sono incredibilmente preziosi. Finché non si sperimenta il loro amore puro, è difficile descrivere cosa si prova. Mi considero fortunato ad aver condiviso del tempo con loro. Credo nella discriminazione positiva per certe cause e voglio continuare a partecipare a progetti che sensibilizzano su questi temi. Ultimamente, grazie ai miei gatti, ho sviluppato una grande passione per il benessere degli animali. Sono pronto a supportare qualsiasi iniziativa legata ai diritti degli animali e dei bambini".

Abbiamo notato che sei sempre molto attivo sui social media. Cosa ti piace e cosa non ti piace di queste piattaforme? "Mi diverte essere attivo sui social. Nonostante la grande quantità di contenuti, cerco di usarli in modo produttivo e di condividere post significativi. Allo stesso tempo, tengo molto alla privacy e credo che alcuni aspetti della vita debbano rimanere personali».

Sei nato come modello per poi diventare attore: pensi che il tuo aspetto abbia influenzato la tua carriera nella recitazione? "In parte, probabilmente all’inizio della mia carriera da attore, il mio aspetto mi ha portato dei vantaggi. Tuttavia, credo fermamente che la vera recitazione derivi da una formazione adeguata e dal duro lavoro sotto la guida di mentori esperti. Una delle lezioni più preziose che ho imparato lavorando a Deception è stata l’importanza dei registi, dei direttori della fotografia e degli attori più esperti. Ogni progetto mi avvicina ai miei obiettivi".

Sei ufficialmente single. Quali qualità trovi più attraenti in una donna? "Sì, confermo, sono single e al momento non sto frequentando nessuno. In una donna trovo decisamente stuzzicanti l’intelligenza e l'energia positiva. Anche la gentilezza è molto importante. La bellezza è soggettiva, ma la considero comunque significativa".

