I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 27 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda venerdì 27 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, i risultati del test del DNA di Dundar Terzioglu sono arrivati e Tarik li comunica a Guzide. Kahraman viene portato d'urgenza in pronto soccorso dove viene operato. L'uomo è vivo ma sotto osservazione. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 117 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi. I nuovi episodi in onda su Canale 5 da settembre.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE