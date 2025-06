La forza di una donna, la puntata del 27 giugno in streaming

Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 27 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 27 giugno

Enver in una scena de La forza di una donna

Jale è tormentata dal rimorso di non essere la madre ideale e questo la spinge a litigare vivacemente con il marito.

Parlando con Sinan, si rende conto di non amare più la persona che le sta accanto.

Nel frattempo, Enver è sempre più ossessionato dall'idea che alla figlia serva uno psichiatra e non fa altro che pensare al telefono di Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

