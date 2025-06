Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 23 al 27 giugno su Canale 5, Hatice trova la figlia in fin di vita e decide di porre fine alla sua esistenza. Entrambe in gravi condizioni, Hatice e Sirin vengono portate in ospedale. Enver trova il cellulare di Sarp nascosto da Sirin. Nel mentre, Bahar va a trovare Hatice in ospedale e ha un duro scontro con Sirin. Enver è sempre più ossessionato dall'idea che alla figlia serva uno psichiatra.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

