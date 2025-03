Tradimento, il riassunto della settimana dal 24 al 30 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 24 a domenica 30 marzo su Canale 5, Yesim convince Tarik a denunciare Guzide per aver causato il suo infarto e ordina a Ilknur di nascondere in camera di Guzide il flacone di medicinale con cui ha avvelenato Tarik. Oylum dice a Behram di essere incinta e di voler abortire. La polizia perquisisce la casa di Guzide in quanto accusata del tentato omicidio di Tarik ma non trova nulla. Umit, infatti, fa trovare a Tarik il flacone di medicinali che gli hanno causato un infarto. Ozan è vittima di un incidente e, una volta in ospedale, spiega alla famiglia cosa è accaduto.

Dopo essersi riavvicinata a Tolga, Oylum lascia Behram come promesso a Guzide. Successivamente l'auto di Tolga è bersaglio di una sparatoria. Oylum viene coinvolta nell'incendio di un taxi.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 24 al 30 marzo. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE