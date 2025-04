I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 18 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda venerdì 18 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tolga confessa al padre che Selin lo ha lasciato a causa di Oylum. Oltan però capisce che c'è dell'altro dietro. Yesim partecipa a un programma televisivo per provare a riprendersi Oyku. Durante la diretta Yesim sta male e interviene la zia Ilknur, che racconta l'infazia di Yesim e svela davanti a tutti che a fare del male a sua nipote è stato l'avvocato Tarık Yenersoy. Zelis dice alla madre di aver sposato Ozan, ma lei non reagisce bene alla notizia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 153 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

