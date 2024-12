I momenti più importanti degli episodi 12, 13 e 14 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 22 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 12, 13 e 14 della serie turca Tradimento, in onda domenica 22 dicembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nazan convince Guzide a cogliere Tarik in flagranza di adulterio, ma al momento di presentarsi con la polizia a casa di Tarik e Yesim, Guzide cambia idea.

Intanto, Tolga ottiene finalmente i filmati delle telecamere di sorveglianza che provano l’innocenza di Oylum.

Ozan trova Kaan a casa di Lara e lo affronta. Convinto di aver causato la morte di Kaan, si rivolge a Oltan per chiedere aiuto.

Nel frattempo, il giudice stabilisce che Oylum non può essere rilasciata, ma la famiglia di Tim inizia a manipolare il processo per salvaguardare la propria reputazione.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 12, 13 e 14 di Tradimento.

Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

