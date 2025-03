I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 21 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda venerdì 21 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sahin rivela a Guzide la verità: Tarik ha pagato un certo Orhan per liberarsi di lei.

Consumata dal dolore, Guzide lo comunica ai suoi figli, scatenando la furia vendicativa di Ozan, che però viene fermato dalla madre.

Umit va da Tarik e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si prende la responsabilità di quello che ha fatto ma Tarik lo corrompe promettendogli di farlo ricongiungere con la figlia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 105 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

