Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 2 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide è sorpresa dal fatto che Oylum sembri avere come unico obiettivo quello di sposarsi. Yesim si rivolge a Oltan, proponendogli di dividersi il ricco patrimonio di Tarik, ma lui rifiuta. Così Yesim chiede a Faruk di scoprire qualcosa che rovini definitivamente la reputazione di Guzide, che intanto parla con la sua famiglia della situazione economica, in vista della spesa necessaria per aprire uno studio legale. Ozan, che si sente responsabile per la destituzione di sua madre, decide di accettare un'offerta di lavoro da parte di Oltan: spiare una società di architettura in cambio di 50 mila dollari. Tarik vuole corrompere i suoi figli, offrendo loro un milione di dollari ciascuno, per convincere Guzide a divorziare alle sue condizioni. Sezai è ancora indeciso se rivelare a Guzide i suoi sentimenti. Durante l'inaugurazione dello studio di Guzide, sui cellulari di tutti gli invitati arriva l'articolo della destituzione della donna a causa della sua decisione di parte, presa a favore di Oltan. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

