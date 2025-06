Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 22 giugno

Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 16 a domenica 22 giugno, Hope teme che la festa possa affaticare Eric e suggerisce che dovrebbe concentrarsi sulla sua salute. Ridge, grato per il sostegno di Hope, rivela a Zende la malattia del nonno, suscitando in lui una forte reazione emotiva. Eric, consapevole della gravità della sua condizione, ha deciso di anticipare la festa per salutare i suoi cari.

Donna, seppur turbata, lo sostiene nella decisione, mentre Ridge, Steffy e gli altri familiari cercano di nascondere la verità per rispettare il volere di Eric.

Durante i preparativi, Eric e Donna rievocano il passato. Ridge rivela a Thorne lo stato di salute del padre, spiegando il motivo della discrezione. Anche Bridget arriva da New York e, una volta informata, fatica a trattenere la commozione. Ridge ricorda a tutti l'importanza di mantenere il segreto durante la festa.

La celebrazione ha inizio e la casa Forrester si riempie di sorrisi forzati.

Nel frattempo, Finn è ancora in ospedale.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE