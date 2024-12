I momenti più importanti degli episodi 9, 10 e 11 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 15 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 9, 10 e 11 della serie turca Tradimento, in onda domenica 15 dicembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, la famiglia di Guzide scopre un articolo che riporta dettagli sull'incidente in moto di Oylum e Tim.

Nel frattempo, Guzide e Tarik hanno un'altra accesa discussione, mentre Tolga informa Guzide che i video di sorveglianza della sera dell'incidente sono scomparsi.

Oylum viene messa in custodia cautelare e successivamente trasferita in carcere, nonostante gli sforzi della famiglia per sostenerla.

Ozan racconta a Tarik di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano. Tarik, poi, promette a Yesim che chiederà il divorzio da Guzide.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 9, 10 e 11 di Tradimento.

Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

