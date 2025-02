I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda l'11 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda martedì 11 febbraio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, su tutte le furie dopo aver scoperto la verità, Guzide ripudia Oylum davanti a tutta la famiglia. Tarik discute con Yesim dopo quello che la donna ha fatto a Guzide e a Oylum. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 48 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

