I momenti più importanti dei primi cinque episodi della nuova serie turca Tradimento, in onda l'1 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nei primi cinque episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 1 dicembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide è una rispettata giudice, sposata da 30 anni con Tarik, e insieme hanno due figli, Ozan e Oylum.

Nonostante l'apparenza, la vita della famiglia è piena di segreti e bugie. Tarik ha una seconda famiglia e un'altra figlia da cinque anni.

Oylum dovrebbe partire per trascorrere un anno alla facoltà di medicina di Amsterdam. Alla fine, non parte per Amsterdam, ma desidera vivere a New York per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina.

Tarik affida a Ozan un milione di dollari in contanti, da tenere nascosti per conto di Oltan. Dopo l'ennesima delusione sul lavoro, Ozan si licenzia, ma lascia credere a Lara e a sua madre di aver ottenuto una promozione. Ozan investe in una criptovaluta i soldi affidatigli da suo padre. Kaan telefona a Ozan e gli comunica che hanno perso tutto il denaro investito.

Guzide ispeziona la casa di una donna coinvolta in un caso su cui sta lavorando.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 1, 2, 3, 4 e 5 di Tradimento.

Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

