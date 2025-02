La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 2 febbraio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Tradimento, la trama della puntata del 2 febbraio

Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per sempre, quando in realtà si nasconde a casa di Burcu insieme alla figlia.

Messa alle strette, Yesim è costretta a raccontare la verità a Tarik, che tuttavia la perdona. Tarik prepara un nuovo atto di divorzio da proporre a Guzide.

Tarik va da Guzide per farle firmare i documenti, ma lì troverà Sezai, invitato a cena da Guzide. In un attacco di gelosia, Tarik attacca Sezai. Guzide, su tutte le furie per l'atteggiamento di Tarik, rifiuta di accettare la nuova proposta di divorzio.

Oylum è pronta a partire per New York, ma comincia ad avvertire dei forti dolori alla mano, fino a perdere completamente la sensibilità. Tolga decide di portarla subito in ospedale.

