La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 6 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Tradimento, la trama della puntata del 6 aprile

Ozan va sotto casa di Zelis per chiederle una seconda occasione, ma lei lo respinge. Entrata in casa, Zelis se la prende con Yesim e la accusa di avere invaso casa sua senza mai aver cercato di contribuire in alcun modo. Yesim, sentendosi offesa, se ne va e prova ad andare in albergo da Tarik. Guzide, insieme ai suoi figli pianifica il trasferimento di Oylum. Per sfuggire a Behram, vuole mandare la figlia a studiare in America e farla partorire lì. Guzide chiede a Tarik di coprire tutte le spese e lui accetta dandole 100.000 dollari. Alla scena assiste Yesim, che irrompe nell'ufficio furiosa, rivendicando i suoi diritti. Tolga si fidanza ufficialmente con Selin e i due vanno a dare la notizia a Oltan. Oylum e Guzide sono in aeroporto, pronte a partire per l'America, ma i loro piani cambiano quando Berham porta via Oylum. Guzide, non vede più Oylum e quando le telefona la ragazza le dice che non partirà più e che sposerà Behram. Guzide e Tarik quindi, si mettono alla ricerca dei due ragazzi, coinvolgendo anche Nazan e Mualla.

