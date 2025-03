La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 31 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 31 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 31 marzo

Tolga in una scena di Tradimento

Dopo l'incidente, Tolga va in ospedale a trovare Oylum ma, quando arriva, la vede insieme a Behram. Decide, quindi, di andarsene e tornare da Selin.

Guzide rivela alla sua famiglia che Tarik ricicla il denaro di un criminale di nome Shavi Mepe.

