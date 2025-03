La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 3 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 3 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 3 marzo

Behram commenta con Ercan il fallimento dell'inaugurazione dello studio legale di Guzide e le diffamazioni che ha subito. Ozan confessa a Oylum di aver pagato lui i cinquantamila dollari che mancavano alla madre e che per farlo ha lavorato per Oltan. Il perfido costruttore gli ha chiesto di farsi assumere dalla Tandars per spiarli dall'interno. Dopo essere entrato nelle grazie di Nursel, l'architetto in possesso dei progetti, Ozan è riuscito a rubare la sua identità digitale grazie a una mini-telecamera fornitagli da Oltan.

