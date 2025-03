La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 21 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 21 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 21 marzo

Sahin rivela a Guzide la verità: Tarik ha pagato un certo Orhan per intimorire l'ex moglie.

Sconvolta, Guzide lo comunica ai suoi figli, scatenando così la furia vendicativa di Ozan, che però viene fermato dalla madre.

Guzide decide di sporgere denuncia all'ex marito.

Umit va da Tarik e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si prende la responsabilità di quello che ha fatto, ma Tarik lo corrompe promettendogli di fargli vedere sua figlia.

