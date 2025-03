La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 20 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 20 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 20 marzo

Tolga accompagna Oylum a casa della madre e lì trova anche Behram che, subito, approfitta della situazione per consolare Oylum e far ingelosire Tolga.

Ozan e Zelis scoprono che Ismet è morto di infarto poco dopo aver minacciato Guzide.

Behram, agendo di nascosto da Guzide, riesce a rintracciare il suo aggressore e lo fa torturare dai suoi uomini.

Il sicario confessa a Guzide di essere stato incaricato da Tarik Yenersoy.

