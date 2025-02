La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 18 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 18 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 18 febbraio

Oylum va a trovare Ozan in carcere e si preoccupa molto vedendo le ferite che ha riportato il fratello in seguito alla rissa. Lui la tranquillizza e i due decidono di lavorare per far sì che la loro madre non debba più subire dispiacersi a causa loro.

Grazie al lavoro di Sezai, Ozan esce di prigione.

L'ex marito di Burcu va da Yesim dopo la morte della donna e le chiede se secondo lei possa trattarsi di un suicidio.

