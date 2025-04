La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 14 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 14 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 14 aprile

Oylum e Behram vanno in ospedale a trovare Umit. Guzide prende in disparte Behram e gli chiede spiegazioni sul comportamento della madre la sera prima. Lui la giustifica dicendo che Mualla ha semplicemente dato seguito alla richiesta che le aveva fatto Tarik, ovvero quella di riavvicinarsi a Guzide.

Ozan torna a casa e non trova più Zelis, quindi va da Oltan che lo rimprovera di essere uno sciocco per averlo sottovalutato e aver cercato di incastrarlo.

Yesim torna in libertà perché Tarik ha ritirato la denuncia, ma l'uomo le dice di non riavvicinarsi più ad Oyku, altrimenti promette di farla finire in prigione.

