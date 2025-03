Il riassunto delle nuove puntate della serie Tradimento andate in onda il 28 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

La serie turca Tradimento è andata in onda con i nuovi episodi venerdì 28 marzo in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, le scene più importanti degli episodi della prima serata del 28 marzo.

Oylum è infelice della sua relazione e promette alla madre che lascerà Behram. Con l'aiuto di Zeynep, riesce ad andare da un medico per abortire ma, quando arriva in ambulatorio, trova Behram ad attenderla. Furioso, Behram minaccia Oylum e tutta la sua famiglia. Oltan affida a Ozan un nuovo rischioso incarico: consegnare una borsa contenente 200.000 dollari a un avvocato. Grazie ad Elmas, Guzide riesce a riappropriarsi della sua casa e caccia definitivamente Tarik e Yesim. Tarik rivela a Yesim di sapere che è stata lei ad avvelenarlo, ma la donna nega tutto. Mentre va a consegnare i soldi per conto di Oltan, Ozan resta ferito da un colpo di pistola. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e questa domenica doppio appuntamento alle 15:30 e alle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

