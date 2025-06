Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Ercan Kesal (Sezai) e Mustafa Uğurlu (Murat Tarık Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 23 al 29 giugno durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 23 al 29 giugno

Le ricerche per ritrovare Ipek proseguono: Sezai, ostinato, chiede di non arrendersi e continuare ancora. Nel frattempo, Yesim prende l’iniziativa e decide di cercare Ipek porta a porta nella località dove è stata ritrovata la sua auto. Con perseveranza, la sua ricerca ha successo: Ipek è viva e si sta nascondendo a casa di Mustafa e Iffet.

Yesim corre subito a informare Oltan, che si reca da Ipek, ma invece di riaccoglierla, la lascia definitivamente. Poi informa Guzide, la quale raggiunge Sezai con la notizia. L’uomo, profondamente deluso dal comportamento della figlia, la caccia di casa insieme a Neva, senza nemmeno ascoltarla.

Nel frattempo, Kadriye si presenta nello studio di Guzide chiedendo aiuto per ritrovare il figlio che le è stato portato via.

Una svolta inaspettata: Sezai chiede a Guzide di sposarlo. Lei accetta con gioia, e il matrimonio viene celebrato il giorno dopo.

Selin viene dimessa dall’ospedale e torna a casa, dove la accoglie anche Serra.

Kahraman viene portato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un’operazione in cui gli viene asportata la milza. Ora si trova in terapia intensiva.

Infine, il test del DNA svela una verità sconvolgente: Dundar è il figlio biologico di Tarik e Guzide.

