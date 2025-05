Berkay Ateş (Kahraman) e Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 19 al 23 maggio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 19 al 23 maggio

Mualla convince Kahraman a non partire per l’Argentina rivelandogli che Can non è figlio di Behram, chiedendogli di aiutarla a ritrovare Oylum.

Yesim incontra il suo primo cliente, mentre Ilknur tenta invano di ricattare Tarik con un video compromettente che però scopre essere stato cancellato.

Serra denuncia Tolga, che viene arrestato, mentre Sezai porta Hakan a casa di Guzide per farlo vivere lì temporaneamente.

Il giudice conferma l’arresto preventivo di Tolga, ritenendolo un rischio di fuga.

Guzide scopre che Ipek possiede due auto e lo riferisce a Sezai.

