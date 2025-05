Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 5 all'11 maggio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 5 all'11 maggio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 5 maggio a domenica 11 maggio su Canale 5, Tolga si scontra con Kahraman e lo accusa di essere innamorato di Oylum. e Mualla caccia di casa Oylum e la ragazza chiede aiuto a Guzide.

Tolga vuole lasciare Selin e la ragazza prova a togliersi la vita. Dopo essere stata portata in ospedale, Selin è fuori pericolo e Tolga decide di tornare con lei.

Ipek rivela a Guzide di considerarla responsabile per la morte di sua madre.

Oylum inciampa tra le braccia di Kahraman e i due si baciano.

Dopo aver ascoltato una telefonata, Yesim prova a mettere in guardia Guzide su Azra. Ipek, Azra e Serra escogitano un piano per distruggere la reputazione di Guzide. Ipek fa manipolare la registrazione di un colloquio tra Guzide e un suo complice.

Yesim affitta una cassetta di sicurezza nell'ufficio postale dove conserva una pennetta usb con il video dell'omicidio di Tarik. Dopo aver consegnato a Guzide il numero della cassetta, Yesim invia il video a Tarik e l'uomo tenta di ucciderla.

Kahraman scopre che è Oylum la donna che ha incontrato il sicario di Behram.

Selin scopre in ospedale che la sua bambina è morta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 28 aprile al 4 maggio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45.

