Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 26 maggio all'1 giugno

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 26 maggio all'1 giugno su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno su Canale 5, Can viene portato d'urgenza in ospedale dopo aver ingerito delle pillole di Mualla.

Nazan va da Guzide per ricucire il loro rapporto e le due fanno finalmente pace. Oylum decide di dire addio per sempre a Tolga, nonostante lui voglia scappare con lei. Behram muore e Mualla decide di seppellirlo in gran segreto, nel mentre Kahraman riesce a salvare Oylum dal piano di vendetta di Vahit. Ipek decide di rivelare al padre la sua malattia compulsiva.

Tarik viene arrestato con l'accusa di omicidio.

