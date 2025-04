Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda giovedì 24 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, di nascosto Zelis entra nella stanza d'ospedale di Behram per porre fine alla sua vita, ma non ci riesce. Kahraman scopre che è stata Mualla a organizzare il rapimento di Can, poi escogita un piano per restituire a Oylum il bambino, mascherando il coinvolgimento della zia. Oylum riceve una chiamata da Kahraman: la avvisa che hanno ritrovato suo figlio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 8 di Tradimento 2 e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

