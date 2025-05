I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 3 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 3 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tolga va da Guzide e le mostra il video in cui Behram ordina a Suat di sparargli. È disperato e dichiara di voler salvare Oylum, visto che ha sposato Behram per proteggerlo.

Tolga corre dal padre e lo incolpa di avergli tenuto nascosta la verità sul matrimonio di Oylum. Ma Oltan non reagisce agli insulti del figlio e gli dice di non pensare più ad Oylum ma di concentrarsi su Selin che è incinta.

Tolga non crede a questa storia finché Selin non gli confessa di non aver mai ingerito le pillole anticoncezionali.

Guzide si mette sulle tracce dei bambini nati nello stesso ospedale e nello stesso giorno in cui lei ha partorito per trovare la sua vera figlia.

Intanto Tarik vuole riunire la sua famiglia e chiede a Yesim di trasferirsi a casa sua.

L'uomo sospettato di aver sparato a Behram viene raggiunto da Mualla e Kahraman, ma mentre lo interrogato, l'uomo muore per un'emorragia cerebrale.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 22 e 23 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE