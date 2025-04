I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 28 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda lunedì 28 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zelis viene liberata e racconta a tutti di essere stata minacciata da due uomini che hanno rapito il piccolo Can.

Oylum scopre che Mualla, oltre ad aver fatto rapire il figlio, ha deciso di cambiare il nome del bambino in Berhan.

Intanto Mualla parla con Guzide per far tornare Oylum nella casa di Behram.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 16 della seconda stagione di Tradimento.

