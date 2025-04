Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda domenica 20 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Oylum ha incontrato Tolga, che le ha confessato di non essere riuscito a dimenticarla neanche dopo il matrimonio con Selin. Behram riceve le foto dell'incontro tra Oylum e Tolga e decide di farla pagare all'ex fidanzato della moglie. Allora invia degli uomini a Tolga che lo picchiano e che gli ordinano di non avvicinarsi più alla ragazza. Dopo l'incidente di Oylum e la sparatoria a Behram, Tolga va a trovare la ragazza in ospedale e mentre in lacrime le confessa di sentirsi in colpa per tutto quello che le è accaduto, nota che Oylum ha un'emorragia. Oylum ha bisogno di una trasfusione di sangue e il dottore chiama Umit e Tarik per analizzare il loro. Dai risultati delle analisi sembra che Tarik non sia il vero padre di Oylum. Oylum si risveglia e va a cercare il figlio appena nato Can, ma non vedendolo nell'incubatrice capisce subito che si tratta di un rapimento.

