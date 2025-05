Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda domenica 11 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide in diretta tv accusa Tarik e sua nipote di aver tramato contro di lei. Tarik chiede ad Azra di poter incontrare Ipek per farle una proposta: collaborare per far allontanare Guzide e Sezai. Intanto, Selin si sveglia dopo l'intervento e scopre che, oltre ad aver perso la bambina, le hanno dovuto esportare anche l'utero. Guzide va ad aprire la cassetta di Yesim per incastrare Tarik, ma scopre che la cassetta è già stata svuotata. Oltan promette a Selin che, nonostante tutto, potrà diventare madre, a patto che Tolga non scopra nulla. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi dal 40 al 42 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

