La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 7 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 7 maggio

Durante una cena, Ipek incolpa Guzide della morte della madre e Guzide ne rimane sconvolta.

Numan accorgendosi del cambiamento in volto di Guzide, cerca di parlare con Sezai della possibilità che sua figlia abbia dei problemi con Guzide.

Durante la notte, Oylum telefona a sua madre, per evitare di pensare al bacio con Kahraman, e parlano della situazione di Ipek.

Il giorno dopo Sezai e Guzide partono per Dereköy.

