La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 6 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 6 maggio

D opo aver visto il video dell'aggressione di Tolga a Kahraman, Mualla ordina ai suoi uomini di riportare Oylum da sua madre. Mentre è in macchina, Oylum finge un malore e prova a scappare, ma non ci riesce.

Oltan è preoccupato per la situazione di Tolga e chiede aiuto a Guzide, l'unica che può aiutare il ragazzo a ragionare.

Nel mentre, Oylum viene riportata a casa e Guzide insieme a Sezai e Umit che tentano di aiutare la ragazza a riprendersi suo figlio.

Zelis chiede a Ozan di entrare a far parte della nuova società e Tarik accoglie la richiesta di buon grado.

