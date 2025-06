La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 26 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 26 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 26 giugno

Selin viene dimessa dall'ospedale e torna a casa, dove la aspetta anche Serra. Guzide e Sezai si sposano.

Ozan chiede a Oylum di portargli i vestiti per il matrimonio in cantiere o non farà in tempo a partecipare alle nozze.

La ragazza arriva proprio nel momento in cui Kahraman, per salvare Ozan da un incidente, viene sommerso dal terriccio scaricato da uno dei camion del cantiere.

